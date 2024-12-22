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Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Неділя 22 грудня 2024 23:24
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Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Фото: росіяни знову масовано атакують країну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 22 грудня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БпЛА атакували країну впродовж усього дня. Ввечері їхня кількість суттєво зросла.

За даними військових, станом на 22:33, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • декілька груп у східній частині Чернігівської області, курс південний/південно-західний;
  • у західній частині Сумської області, курс південний;
  • у південній частині Полтавської області, курс південний;
  • у східній частині Харківської області, курс південний.

За останніми даними, станом на 23:28, ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • у Балаклійському районі Харківської області, постійно змінюють курс;
  • в північно-східній частині Сумської області, курс південно-західний;
  • у західній частині Полтавської області, курс південний;
  • в південній та центральних частинах Чернігівської області, курс південний/південно-західний;
  • у північній частині Київської області, курс західний;
  • у східній частині Черкаської області.

Станом на 22:33 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударівДжерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Російські повітряні атаки

У російських ЗМІ з'явилися повідомлення про наміри ворога атакувати "колл-центри" Києва та використати для цього нові північнокорейські балістичні ракети. Людям радять реагувати на тривоги і вчасно слідувати в укриття.

Тим часом у Росії помітили транспортування балістичної ракети ракети середньої дальності Pukguksong-2 (KN-15) виробництва КНДР. Вона може уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.

Минулої ночі військові агресора атакували Україну понад 100 ударними безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М".

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