ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воскресенье 22 декабря 2024 23:24
UA EN RU
Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов Фото: россияне снова массированно атакуют страну ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 22 декабря российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные БпЛА атаковали страну в течение всего дня. Вечером их количество существенно возросло.

По данным военных, по состоянию на 22:33, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • несколько групп в восточной части Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в западной части Сумской области, курс южный;
  • в южной части Полтавской области, курс южный;
  • в восточной части Харьковской области, курс южный.

Согласно последним данным, по состоянию на 23:28, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • в Балаклейском районе Харьковской области, постоянно меняют курс;
  • в северо-восточной части Сумской области, курс юго-западный;
  • в западной части Полтавской области, курс южный;
  • в южной и центральных частях Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в северной части Киевской области, курс западный;
  • в восточной части Черкасской области.

По состоянию на 22:33 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские воздушные атаки

В российских СМИ появились сообщения о намерении врага атаковать "колл-центры" Киева и использовать для этого новые северокорейские баллистические ракеты. Людям советуют реагировать на тревоги и вовремя следовать в укрытие.

Тем временем в России заметили транспортировку баллистической ракеты ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15) производства КНДР. Она может поражать цели на расстоянии до 3000 километров.

Прошлой ночью военные агрессора атаковали Украину более 100 ударными беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии