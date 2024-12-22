Россия масштабно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером 22 декабря российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные БпЛА атаковали страну в течение всего дня. Вечером их количество существенно возросло.
По данным военных, по состоянию на 22:33, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- несколько групп в восточной части Черниговской области, курс южный/юго-западный;
- в западной части Сумской области, курс южный;
- в южной части Полтавской области, курс южный;
- в восточной части Харьковской области, курс южный.
Согласно последним данным, по состоянию на 23:28, вражеские дроны-камикадзе двигались:
- в Балаклейском районе Харьковской области, постоянно меняют курс;
- в северо-восточной части Сумской области, курс юго-западный;
- в западной части Полтавской области, курс южный;
- в южной и центральных частях Черниговской области, курс южный/юго-западный;
- в северной части Киевской области, курс западный;
- в восточной части Черкасской области.
По состоянию на 22:33 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Российские воздушные атаки
В российских СМИ появились сообщения о намерении врага атаковать "колл-центры" Киева и использовать для этого новые северокорейские баллистические ракеты. Людям советуют реагировать на тревоги и вовремя следовать в укрытие.
Тем временем в России заметили транспортировку баллистической ракеты ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15) производства КНДР. Она может поражать цели на расстоянии до 3000 километров.
Прошлой ночью военные агрессора атаковали Украину более 100 ударными беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М".
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