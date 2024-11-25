Росія масштабно атакує Україну дронами: де загроза ударів

Масштабна повітряна атака

Пізно ввечері 24 листопада у Києві було оголошено повітряну тривогу через наближення дронів.

Згодом у столиці прогриміли потужні вибухи, працювали сили ППО.

Загалом, вдень у неділю в Києві два рази оголошували повітряну тривогу.

Також загарбники вдарили двома авіаційними ракетами по Чернігівській області. Є поранені та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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