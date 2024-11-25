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Россия масштабно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Фото: россияне запустили десятки ударных дронов в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 24 ноября, Российская Федерация в очередной раз запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные беспилотники начали залетать в воздушных пространство страны после 19:00.

По состоянию на 0:01 понедельника, 25 ноября, вражеские дроны обнаружены в центральной части Киевской области, постоянно меняют курс.

Также российские беспилотники обнаружены в:

  • северной части Киевской области, движутся на восток;
  • в восточной части Винницкой области, курс западный;
  • в южной части Черниговской области, курс западный;
  • в центральной части Сумской области, курс юго-западный;
  • южнее Черкасс, курс западный;
  • в центральной части Полтавской области, курс западный;
  • в северной части Кировоградской области, курс северо-западный;
  • в западной части Днепропетровской области, курс западный;
  • в западной части Запорожья, постоянно меняет курс.

По состоянию на 23:48 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Масштабная воздушная атака

Поздно вечером 24 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения дронов.

Впоследствии в столице прогремели мощные взрывы, работали силы ПВО.

В общем, днем в воскресенье в Киеве два раза объявляли воздушную тревогу.

Также захватчики ударили двумя авиационными ракетами по Черниговской области. Есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.

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