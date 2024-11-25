Россия масштабно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Масштабная воздушная атака

Поздно вечером 24 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за приближения дронов.

Впоследствии в столице прогремели мощные взрывы, работали силы ПВО.

В общем, днем в воскресенье в Киеве два раза объявляли воздушную тревогу.

Также захватчики ударили двумя авиационными ракетами по Черниговской области. Есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.

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