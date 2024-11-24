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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Неділя 24 листопада 2024 22:55
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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 листопада, у Києві чути звуки вибухів. Столиця знаходится під атакою дронів, в місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Київ знову під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 22:49.

Оновлено: повторні вибухи у Києві, робота ППО триває

Пізніше у столиці пролунала ще серія вибухів.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у публікаціях у Telegram о 23.05 та 23.29.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:55 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Нагадаємо, що сьогодні вдень у Києві двічі оголосили повітряну тривогу.

Перший сигнал був пов'язаний із загрозою застосування дронів, після чого в столиці було чутно звуки вибухів. Тоді сили ППО теж збивали безпілотники росіян.

Причиною другого сигналу стала ракетна небезпека. У той момент, ворожі ракети атакували Чернігівську область.

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