Росія масово закуповує дрони з Китаю через нову лазівку, - Bloomberg

Агентство пише, що торішні показники становлять 88% від загального обсягу експорту дронів Таїланду та у вісім разів більше за 2024 рік. При цьому Китай за той самий період поставив Таїланду дронів на 186 млн доларів.

Зазначається, що у 2022 році експорт дронів Таїланду не перевищував 1 млн доларів, причому Росія не придбала жодного з них.

Зв'язок між дронами і компанією з прокату авто

Згідно з даними агентства, до експорту дронів з Таїланду до РФ може бути причетна компанія з прокату авто Skyhub Technologies. Спочатку вона працювала в геологічному секторі, проте зараз змінила свою діяльність.

Минулого року ця компанія імпортувала дронів на 25 млн доларів, зокрема, від одного з найбільших китайських виробників дронів Autel Robotics.

У торговельних документах йдеться, що постачання охопили 976 дронів з таким же кодом моделі, що й Autel EVO Max 4T, який коштує близько 9000 доларів за одиницю.

Інша компанія - China Thai - імпортувала з Китаю дронів на 144 млн доларів за перші 11 місяців 2025 року. У жовтні Британія запровадила проти неї санкції за постачання технологій країні-агресорці.

Річний дохід цієї компанії зріс з 450 доларів у 2022 році до 813 000 доларів у 2024 році. Пізніше її перейменували на Lanto Global Logistics.

Зв'язок між компаніями РФ та Китаю

Bloomberg пише, що минулого року російська компанія Aero HIT звернулася до Міноборони РФ за фінансовою допомогою для локалізації виробництва EVO Max 4T, який виявився дуже ефективним у війні.

Водночас Autel заявила, що не співпрацювала з Aero HIT і нічого про пропозицію не знала. Компанія наголошує, що її дрони призначені для цивільного використання та оснащені "системою геозонування без польотів" для запобігання використанню у війні в Україні.

Генеральний директор митного департаменту Таїланду Фантонг Лойкулнанта заявив, що експорт китайських дронів з Таїланду не заборонений законодавством.