Россия массово закупает дроны из Китая через новую лазейку, - Bloomberg

Агентство пишет, что прошлогодние показатели составляют 88% от общего объема экспорта дронов Таиланда и в восемь раз больше за 2024 год. При этом Китай за тот же период поставил Таиланду дронов на 186 млн долларов.

Отмечается, что в 2022 году экспорт дронов Таиланда не превышал 1 млн долларов, причем Россия не приобрела ни одного из них.

Связь между дронами и компанией по прокату авто

Согласно данным агентства, к экспорту дронов из Таиланда в РФ может быть причастна компания по прокату авто Skyhub Technologies. Изначально она работала в геологическом секторе, однако сейчас сменила свою деятельность.

В прошлом году эта компания импортировала дронов на 25 млн долларов, в частности, от одного из крупнейших китайских производителей дронов Autel Robotics.

В торговых документах говорится, что поставки охватили 976 дронов с таким же кодом модели, что и Autel EVO Max 4T, который стоит около 9000 долларов за единицу.

Другая компания - China Thai - импортировала из Китая дронов на 144 млн долларов за первые 11 месяцев 2025 года. В октябре Великобритания ввела против нее санкции за поставки технологий стране-агрессору.

Годовой доход этой компании вырос с 450 долларов в 2022 году до 813 000 долларов в 2024 году. Позже ее переименовали в Lanto Global Logistics.

Связь между компаниями РФ и Китая

Bloomberg пишет, что в прошлом году российская компания Aero HIT обратилась в Минобороны РФ за финансовой помощью для локализации производства EVO Max 4T, который оказался очень эффективным в войне.

В то же время Autel заявила, что не сотрудничала с Aero HIT и ничего о предложении не знала. Компания отмечает, что ее дроны предназначены для гражданского использования и оснащены "системой геозонирования без полетов" для предотвращения использования в войне в Украине.

Генеральный директор таможенного департамента Таиланда Фантонг Лойкулнанта заявил, что экспорт китайских дронов из Таиланда не запрещен законодательством.