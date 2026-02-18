РФ готує масоване застосування морських дронів: ГУР розкрило деталі

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Росія готує морські дрони проти України: чи почнеться нова битва за Чорне море ".

За інформацією Головного управляння розвідки, наразі системного чи результативного використання цих засобів із досягненням значного бойового ефекту не зафіксовано.

Водночас у РФ продовжують розробку та виробництво нових типів морських безпілотників.

Зокрема, апарат типу "Тритон", який може розвивати швидкість до 100 км/год, ймовірно, готують для атак на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України.

"Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу “Скат" на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування", - повідомили у розвідці.

Окрему увагу ГУР звертає на розробку автономного підводного апарата "Просвет-1", який створюється для протидії українським підводним безпілотним системам. Це свідчить про спроби РФ формувати ешелоновану підводну оборону.