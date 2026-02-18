ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ готує масоване застосування морських дронів: ГУР розкрило деталі

Середа 18 лютого 2026 10:35
UA EN RU
РФ готує масоване застосування морських дронів: ГУР розкрило деталі Фото: РФ готує масоване застосування морських дронів (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова, Анастасія Рокитна

Росіяни активно працюють над розробкою морських дронів, якими хочуть завдавати масованих ударів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Росія готує морські дрони проти України: чи почнеться нова битва за Чорне море".

За інформацією Головного управляння розвідки, наразі системного чи результативного використання цих засобів із досягненням значного бойового ефекту не зафіксовано.

Водночас у РФ продовжують розробку та виробництво нових типів морських безпілотників.

Зокрема, апарат типу "Тритон", який може розвивати швидкість до 100 км/год, ймовірно, готують для атак на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України.

"Разом із тим наявні плани з виробництва (зокрема до 40 одиниць апаратів типу “Скат" на місяць) свідчать про намір противника перейти до тактики масованого застосування", - повідомили у розвідці.

Окрему увагу ГУР звертає на розробку автономного підводного апарата "Просвет-1", який створюється для протидії українським підводним безпілотним системам. Це свідчить про спроби РФ формувати ешелоновану підводну оборону.

Морські дрони

Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.

Яскравим прикладом стали атаки дронів СБУ Sea Baby, які уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту Росії.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія зараз намагається копіювати українські розробки.

Проте ефективність російських аналогів поки не підтверджена.

На відміну від ворога, українські військові продовжують бити виключно по законних військових цілях і запевняють, що повністю готові до нових загроз із боку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні Дрони
Новини
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Переговори в Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"