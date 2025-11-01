ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массово выпускает БТР-82: производство достигло 700 машин в год

Россия, Суббота 01 ноября 2025 04:46
UA EN RU
Россия массово выпускает БТР-82: производство достигло 700 машин в год Иллюстративное фото: Россия массово выпускает БТР-82 (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Россия резко нарастила выпуск БТР-82, возвращая массовое производство бронетехники советского типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию аналитика открытых данных (OSINT), который действует на платформе Х под псевдонимом Jompy.

Россия наладила серийное производство бронетранспортеров БТР-82, объем которого может достигать до 700 машин в год.

Об этом свидетельствуют наблюдения за статистикой потерь техники на фронте: БТР-82 все чаще фиксируются среди уничтоженных российских машин, что указывает на их массовое использование.

При этом старые БМП-1 почти полностью исчезли из перечней боевых потерь. По словам аналитика, утверждения о том, что российская армия восстанавливает старые БТР-80, маловероятны.

"Россия почти не имела БТР-80 на складах до войны, поэтому это сомнительный источник для восстановления техники", — отмечает Jompy. Он добавил, что страна способна производить от 500 до 700 БТР-82 ежегодно с нуля, что говорит о масштабной милитаризации экономики.

Характеристики и возможности БТР-82

БТР-82 — это колесный бронетранспортер, созданный на основе советского БТР-80, но с глубокой модернизацией.

Машина используется для перевозки мотострелковых подразделений, огневой поддержки и разведывательных операций. Серийное производство началось еще в 2011 году, однако в последние годы темпы выпуска существенно возросли.

Основные отличия от предыдущей модели — усиленные двигатель и трансмиссия, улучшенная бронезащита, современный прицельно-навигационный комплекс и усовершенствованное вооружение.

БТР-82 способен преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки, а новая конструкция корпуса позволяет десантировать личный состав через заднюю дверь, что повышает шансы выживания под огнем.

Техника оснащена системой защиты от стрелкового оружия и обломков, а также допускает установку дополнительных противоосколочных экранов.

Однако бронетранспортер не рассчитан на длительное противостояние с современными танками и противотанковыми средствами.

Напоминаем, что после сообщений России о готовности применить торпеду "Посейдон" Соединенные Штаты заявили о планах провести первые за многие годы испытания ядерного оружия, что эксперты расценивают как возврат к атмосфере новой холодной войны.

Отметим, что Нидерланды приняли решение выделить Украине дополнительное финансирование для развития и защиты цифровой инфраструктуры, усилив тем самым поддержку в сфере кибербезопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине