Росія масово виготовляє "Шахеди": скільки Кремль вклав у виробництво

За даними навіть виключно офіційної статистики РФ, у Російській Федерації до виробництва безпілотників різних типів загалом залучено 900 компаній, із яких 70% - це малий та середній бізнес, а загальна чисельність залученого персоналу заявлена на рівні 7000 осіб.

Зокрема у період 2022-2025 років Кремль виділив мінімум 243 мільярди рублів або ж 3 мільярдів доларів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів.

Все це пояснює, чому РФ зараз має настільки багато "Шахедів" та інших далекобійних дронів для масованих ударів по Україні.

Видання зазначає, що у наступні три роки росіяни планують витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 мільярдів рублів або ж еквівалент 1,38 мільярда доларів. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.

Специфіка ситуації в такому випадку полягає в тому, що Росія свої затрати на індустрію БПЛА доволі часто маскує під умовно "цивільні" програми, наприклад на програми створення безпілотників для "сільського господарства".

Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.

Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 мільярд рублів формально на "розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій", які будуть розподілені по всій території країни-агресора.

Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні "Алабуга", де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе "Шахед", вони ж "Герань-2".

Зараз за цей проєкт відповідає окупантська компанія "Альбатрос", котра раніше формально займалась "пристроями для сільського господарства".