Россия массово производит "Шахеды": сколько Кремль вложил в производство

По данным даже исключительно официальной статистики РФ, в Российской Федерации к производству беспилотников различных типов в целом привлечено 900 компаний, из которых 70% - это малый и средний бизнес, а общая численность привлеченного персонала заявлена на уровне 7000 человек.

В частности, в период 2022-2025 годов Кремль выделил минимум 243 миллиарда рублей или 3 миллиардов долларов исключительно на развертывание индустрии производства дронов.

Все это объясняет, почему РФ сейчас имеет так много "Шахедов" и других дальнобойных дронов для массированных ударов по Украине.

Издание отмечает, что в следующие три года россияне планируют потратить на развертывание производства беспилотников всех типов еще 112 миллиардов рублей или эквивалент 1,38 миллиарда долларов. Стоит заметить, что эта сумма названа без учета соответствующих затрат на дроны непосредственно в военном бюджете РФ.

Специфика ситуации в таком случае заключается в том, что Россия свои затраты на индустрию БПЛА довольно часто маскирует под условно "гражданские" программы, например на программы создания беспилотников для "сельского хозяйства".

Такой подход дал соответствующие результаты для страны агрессора: в период с 2023 по 2024 годы общий объем производства беспилотников вырос минимум в 2,5 раза, в частности дальнобойных дронов - минимум в 5 раз.

Стоит также отметить, что на период 2025-2027 годов РФ также закладывает 21 миллиард рублей формально на "развертывание научно-исследовательских центров в сегменте беспилотных технологий", которые будут распределены по всей территории страны-агрессора.

Отдельно следует выделить масштабность развертывания производства в зоне "Алабуга", где буквально несколько десятков тысяч рабочих вовлечены в процесс производства дронов-камикадзе "Шахед", они же "Герань-2".

Сейчас за этот проект отвечает оккупантская компания "Альбатрос", которая ранее формально занималась "устройствами для сельского хозяйства".