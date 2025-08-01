Россия массово производит "Шахеды": сколько Кремль вложил в производство

Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
По данным даже исключительно официальной статистики РФ, в Российской Федерации к производству беспилотников различных типов в целом привлечено 900 компаний, из которых 70% - это малый и средний бизнес, а общая численность привлеченного персонала заявлена на уровне 7000 человек.
В частности, в период 2022-2025 годов Кремль выделил минимум 243 миллиарда рублей или 3 миллиардов долларов исключительно на развертывание индустрии производства дронов.
Все это объясняет, почему РФ сейчас имеет так много "Шахедов" и других дальнобойных дронов для массированных ударов по Украине.
Издание отмечает, что в следующие три года россияне планируют потратить на развертывание производства беспилотников всех типов еще 112 миллиардов рублей или эквивалент 1,38 миллиарда долларов. Стоит заметить, что эта сумма названа без учета соответствующих затрат на дроны непосредственно в военном бюджете РФ.
Специфика ситуации в таком случае заключается в том, что Россия свои затраты на индустрию БПЛА довольно часто маскирует под условно "гражданские" программы, например на программы создания беспилотников для "сельского хозяйства".
Такой подход дал соответствующие результаты для страны агрессора: в период с 2023 по 2024 годы общий объем производства беспилотников вырос минимум в 2,5 раза, в частности дальнобойных дронов - минимум в 5 раз.
Стоит также отметить, что на период 2025-2027 годов РФ также закладывает 21 миллиард рублей формально на "развертывание научно-исследовательских центров в сегменте беспилотных технологий", которые будут распределены по всей территории страны-агрессора.
Отдельно следует выделить масштабность развертывания производства в зоне "Алабуга", где буквально несколько десятков тысяч рабочих вовлечены в процесс производства дронов-камикадзе "Шахед", они же "Герань-2".
Сейчас за этот проект отвечает оккупантская компания "Альбатрос", которая ранее формально занималась "устройствами для сельского хозяйства".
Заметим, что по данным представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова, Россия планирует изготовить 2 млн FPV-дронов только за 2025 год.
Напомним также, что на днях первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.
Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны, а значит, Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.
Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время вчера представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что 30 июля над Украиной зафиксировали до восьми таких реактивных "Шахедов".