Росія масово переходить на "Молнії" на фронті, потрібно вдосконалити РЕБ, - "Флеш"

20:15 24.04.2026 Пт
2 хв
Українські системи РЕБ стали вразливішими
aimg Анастасія Никончук
Фото: російський дрон "Молнія" (GettyImages)

На фронті фіксується зміна тактики противника - російські сили переходять на дешевші ударні безпілотники типу "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в мережі Facebook.

Читайте також: Україна готує нові домовленості щодо безпеки та розширення Drone Deal, - Зеленський

Зниження застосування дорогих БПЛА

На всіх ділянках лінії бойового зіткнення спостерігається зменшення використання противником дорогих ударних безпілотників.

Замість них дедалі частіше застосовують простіші та дешевші дрони "Молнія".

Особливості роботи "Молнії"

Зазначається, що дальність передавання відеосигналу забезпечується потужними передавачами VTX на рівні 5-10 Вт і використанням спрямованих антен.

У зв'язку з цим наголошується на необхідності посилення засобів радіоелектронної боротьби, орієнтованих на придушення відеоканалів.

Також вказується, що наявних систем РЕБ, які працюють проти каналів управління "Молніями", достатньо, однак потрібне розширення можливостей виявлення частот управління.

Спроби придушення широким діапазоном не дають стабільного результату через велику кількість використовуваних частот.

Адаптація противника і навантаження на РЕБ

За даними фахівців, противник добре вивчив характеристики українських засобів радіоелектронної боротьби, що дає йому змогу враховувати обмеження щодо ширини придушення сигналів.

У відповідь він використовує частотне перестроювання в діапазоні 300-600 МГц і вище, що знижує дальність управління, але ускладнює протидію.

Крім того, масове застосування "Молній" розглядається як спроба перевантажити роботу українських розрахунків противодронової оборони.

Нагадуємо, що Україна отримає від Бельгії 15 зенітних самохідних установок Gepard, призначених для посилення протиповітряної оборони. Техніку буде викуплено у приватної компанії, після чого вона пройде ремонт і буде передана Збройним силам України.

Зазначимо, що Україна та Іспанія розширюють співробітництво у сфері оборони, роблячи акцент на зміцненні системи ППО, постачанні далекобійних боєприпасів і розвитку спільного виробництва безпілотників.

Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським