Росія масово переходить на "Молнії" на фронті, потрібно вдосконалити РЕБ, - "Флеш"

На фронті фіксується зміна тактики противника - російські сили переходять на дешевші ударні безпілотники типу "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в мережі Facebook.

Зниження застосування дорогих БПЛА

На всіх ділянках лінії бойового зіткнення спостерігається зменшення використання противником дорогих ударних безпілотників.

Замість них дедалі частіше застосовують простіші та дешевші дрони "Молнія".

Особливості роботи "Молнії"

Зазначається, що дальність передавання відеосигналу забезпечується потужними передавачами VTX на рівні 5-10 Вт і використанням спрямованих антен.

У зв'язку з цим наголошується на необхідності посилення засобів радіоелектронної боротьби, орієнтованих на придушення відеоканалів.

Також вказується, що наявних систем РЕБ, які працюють проти каналів управління "Молніями", достатньо, однак потрібне розширення можливостей виявлення частот управління.

Спроби придушення широким діапазоном не дають стабільного результату через велику кількість використовуваних частот.

Адаптація противника і навантаження на РЕБ

За даними фахівців, противник добре вивчив характеристики українських засобів радіоелектронної боротьби, що дає йому змогу враховувати обмеження щодо ширини придушення сигналів.

У відповідь він використовує частотне перестроювання в діапазоні 300-600 МГц і вище, що знижує дальність управління, але ускладнює протидію.

Крім того, масове застосування "Молній" розглядається як спроба перевантажити роботу українських розрахунків противодронової оборони.