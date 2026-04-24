Россия массово переходит на "Молнии" на фронте, нужно усовершенствовать РЭБ, - "Флеш"

На фронте фиксируется изменение тактики противника - российские силы переходят на более дешевые ударные беспилотники типа "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника министра обороны Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова в сети Facebook.

Снижение применения дорогих БПЛА

На всех участках линии боевого соприкосновения наблюдается уменьшение использования противником дорогостоящих ударных беспилотников.

Вместо них все чаще применяются более простые и дешевые дроны "Молния".

Особенности работы "Молнии"

Отмечается, что дальность передачи видеосигнала обеспечивается мощными передатчиками VTX на уровне 5–10 Вт и использованием направленных антенн.

В связи с этим подчеркивается необходимость усиления средств радиоэлектронной борьбы, ориентированных на подавление видеоканалов.

Также указывается, что существующих систем РЭБ, работающих против каналов управления "Молниями", достаточно, однако требуется расширение возможностей обнаружения частот управления.

Попытки подавления широким диапазоном не дают стабильного результата из-за большого количества используемых частот.

Адаптация противника и нагрузка на РЭБ

По данным специалистов, противник хорошо изучил характеристики украинских средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему учитывать ограничения по ширине подавления сигналов.

В ответ он использует частотное перестроение в диапазоне 300–600 МГц и выше, что снижает дальность управления, но усложняет противодействие.

Кроме того, массовое применение "Молний" рассматривается как попытка перегрузить работу украинских расчетов противодроновой обороны.