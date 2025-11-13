UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія масово мінує Херсон: вибухівку розкидують з дронів

Фото: Росія масово мінує Херсон (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Ірина Глухова

На вулицях Херсона знову виявляють протипіхотні міни-пелюстки. Російські загарбники розкидують вибухівку з дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА та МВА.

Як розповіли у військовій адміністрації, через специфічний вигляд ці вибухові пристрої важко розпізнати - вони легко маскуються серед трави та листя. 

Також ці міни здатні самоліквідуватися у будь-який момент або вибухнути при найменшому дотику. 

"Тому при виявленні міни-пелюстки ПФМ-1 - не чіпайте, не переміщуйте та не намагайтесь знешкодити її самостійно", - попередили в ОВА. 

Там підкреслили, що необхідно обережно відійти на безпечну відстань, позначити місце знахідки та викликати фахівців ДСНС або поліції за номерами 101 або 102.

 

Фото: у Херсоні знову зафіксовано розкидання протипіхотних мін-пелюсток (t.me/khersonskaODA)

 Як уточнили у Херсонській МВА, виявлено розкидання мін у таких локаціях:

  •  вул. Університетська, 94
  •  вул. Іллюші Кулика, 114
  •  перехрестя вул. Залаегерсег - Кримська
  •  вул. Миру
  •  вул. Залаегерсег (біля церкви) та територія біля лікарні ім. Лучанського
  •  перехрестя вул. Кулика - Чорноморська.

Також за даними ОВА, сьогодні у Дніпровському районі Херсона дві "швидкі" підірвалися на російських мінах типу "Пелюстка".

Перша автівка наїхала на міну о 03:00 під час евакуації хворого, друга - близько 05:00 під час виїзду на виклик.

В обох випадках вибух пошкодив колеса, але на щастя, люди не постраждали.

Що таке  міни-пелюстки ПФМ-1

Це невеликі протитанкові або протипіхотні авіаційні міни, які мають форму плоскої пластини з крилами, що надають їй здатність планувати під час падіння.

Вони зазвичай скидаються з літаків або безпілотників і розсипаються на великій площі, уражаючи людей і техніку.

Через свою малу вагу та форму "пелюстки" міни важко помітити, вони часто нагадують іграшки або предмети побуту, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Після активації детонатора ПФМ-1 здатні спричиняти серйозні травми або смерть.

Ці міни заборонені до застосування багатьма країнами через високий ризик для цивільних.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року російські війська почали маскувати міни типу "Пелюстка", обмазуючи їх клеєм та присипаючи ґрунтом, пилюкою або листям, щоб вони виглядали як каміння чи сміття.

У вересні 2025 року окупанти розкидали такі протипіхотні міни на вулицях житлових кварталів Херсона, частково замінувавши райони міста. Зокрема, сапери виявили міни на багатьох вулицях, продовжуючи роботи з їх розмінування.

Також стало відомо, що в Дніпровському районі Херсона на міні "Пелюстка" підірвався 13-річний підліток. Його госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості, медики здійснюють нагляд.

Війна в Україні