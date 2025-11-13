Россия массово минирует Херсон: взрывчатку разбрасывают с дронов

Как рассказали в военной администрации, из-за специфического вида эти взрывные устройства трудно распознать - они легко маскируются среди травы и листьев.

Также эти мины способны самоликвидироваться в любой момент или взорваться при малейшем прикосновении.

"Поэтому при обнаружении мины-лепестка ПФМ-1 - не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить ее самостоятельно", - предупредили в ОВА.

Там подчеркнули, что необходимо осторожно отойти на безопасное расстояние, обозначить место находки и вызвать специалистов ГСЧС или полиции по номерам 101 или 102.

Фото: в Херсоне снова зафиксировано разбрасывание противопехотных мин-лепестков (t.me/khersonskaODA)

Как уточнили в Херсонской МВА, обнаружено разбрасывание мин в таких локациях:

ул. Университетская, 94

ул. Ильюши Кулика, 114

перекресток ул. Залаэгерсег - Крымская

ул. Мира

ул. Залаэгерсег (возле церкви) и территория возле больницы им. Лучанского

перекресток ул. Кулика - Черноморская.

Также по данным ОВА, сегодня в Днепровском районе Херсона две "скорые" подорвались на российских минах типа "Лепесток".

Первая машина наехала на мину в 03:00 во время эвакуации больного, вторая - около 05:00 во время выезда на вызов.

В обоих случаях взрыв повредил колеса, но к счастью, люди не пострадали.

Что такое мины-лепестки ПФМ-1

Это небольшие противотанковые или противопехотные авиационные мины, которые имеют форму плоской пластины с крыльями, придающими ей способность планировать во время падения.

Они обычно сбрасываются с самолетов или беспилотников и рассыпаются на большой площади, поражая людей и технику.

Из-за своего малого веса и формы "лепестки" мины трудно заметить, они часто напоминают игрушки или предметы быта, что делает их особенно опасными для гражданского населения. После активации детонатора ПФМ-1 способны вызывать серьезные травмы или смерть.

Эти мины запрещены к применению многими странами из-за высокого риска для гражданских.