40 лет Чернобылю Война в Украине
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)

09:03 27.04.2026 Пн
2 мин
Районный центр получил 18 попаданий дронов за 40 минут
aimg Елена Чупровская
Фото: Массированный удар по Корюковке: сколько дронов и куда попали - первая информация (Павел Мирошниченко, facebook.com)

Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку на Черниговщине. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Корюковской райгосадминистрации Павла Мирошниченко.

Читайте также: РФ бросает раненых солдат умирать на Покровском направлении: перехват ГУР

В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.

Когда и куда ударили

Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.

"Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два предприятия. Повреждения получили здания, которые рядом", - написал Мирошниченко.

По его словам, сейчас на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов задействованы все службы.

Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)Фото: город затянуло дымом после взрывов (Павел Мирошниченко, facebook.com)

Что уничтожено

В результате удара:

  • разрушен объект энергетической инфраструктуры;
  • уничтожен ряд промышленных предприятий;
  • повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.

На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Той же ночью удары накрыли и Одессу. Россияне атаковали сразу несколько районов города - под обстрел попали жилые кварталы и гражданские объекты. Десять человек получили ранения, двое из них - дети. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском районе.

Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС снова исчезло внешнее электроснабжение. Это уже 15-й блэкаут с начала оккупации.

В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
В Одессе повреждены высотки, отель и пострадали дети: фото последствий ночной атаки РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским