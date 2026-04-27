Россия массированно ударила по энергетике Черниговщины, есть раненые (фото)
Утром 27 апреля россияне массированно атаковали Корюковку на Черниговщине. В течение 40 минут город получил 18 попаданий дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Корюковской райгосадминистрации Павла Мирошниченко.
В результате взрывов пострадали 42-летний работник одного из местных предприятий и 81-летний мужчина. Детали о состоянии раненых еще уточняются.
Когда и куда ударили
Атака продолжалась с 4:30 до 5:10 утра.
"Произошло попадание предварительно 18-ти БпЛА по трем локациям. Это объект критической инфраструктуры и два предприятия. Повреждения получили здания, которые рядом", - написал Мирошниченко.
По его словам, сейчас на местах прилетов продолжаются пожары. К ликвидации последствий обстрелов задействованы все службы.
Фото: город затянуло дымом после взрывов (Павел Мирошниченко, facebook.com)
Что уничтожено
В результате удара:
- разрушен объект энергетической инфраструктуры;
- уничтожен ряд промышленных предприятий;
- повреждены жилые дома вблизи мест прилетов.
На всех трех локациях спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Той же ночью удары накрыли и Одессу. Россияне атаковали сразу несколько районов города - под обстрел попали жилые кварталы и гражданские объекты. Десять человек получили ранения, двое из них - дети. Больше всего разрушений зафиксировали в Приморском районе.
Как сообщало РБК-Украина, 26 апреля на Запорожской АЭС снова исчезло внешнее электроснабжение. Это уже 15-й блэкаут с начала оккупации.