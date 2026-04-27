РФ кидає поранених солдатів помирати на Покровському напрямку: перехоплення ГУР

03:41 27.04.2026 Пн
2 хв
Окупанти мусять слухати командирів, оскільки ті їм погрожують у випадку непослугу
Юлія Маловічко
РФ кидає поранених солдатів помирати на Покровському напрямку: перехоплення ГУР Фото: російський військовий (Getty Images)

Росіяни на полі бою в Україні покидають поранених побратимів за вказівкою командира. В даному разі це Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте также: Путін скликав головних економістів РФ та обурився, чому прогнози не відповідають очікуванням

Воєнні розвідники перехопили розмову двох військовослужбовців ЗС РФ з 439 мотострілецького полку 30 окремої мотострілецької бригади 2-ї армії, що діє на Покровському напрямку.

Попри все командири РФ наказують пораненим бійцям залишатися на позиціях, що серйозно позначається на загальній боєздатності підрозділів.

"Этот 300-тый тоже, еле живой у меня лежит, весь мокрый, весь замёрз, я ему пончо дал, пончо укутал маленько", - передає один з окупантів.

У розвідці наголошують, що в даному випадку про евакуацію в розмові не йдеться.

“Не вариант, не вариант нах..й отключать", - заявив у слухавку командир.

ГУР МО нагадує росіянам у майбутньому, щоб уникати таких ситуацій, здатися добровільно вполон по проекту "Хочу жить".

РБК-Україна повідомяло, як перехоплення ГУР викрило систему страт в армії окупантів. Командири на місцях отримують повний карт-бланш на ліквідацію будь-кого, кого вони запідозрять у "зраді" або небажанні виконувати самогубні накази.

Ще повідомлялось, як нещодавно бійці ГУР провели успішні рейди у росіян на Запорзькому напрямку, були знищені позиції та сила ворога.

Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
Україна підписала угоду про перші 30 млн євро на ремонт ЧАЕС, - Шмигаль
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським