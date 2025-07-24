Росія масовано атакувала ТЕС в Україні: що заявили у Міненерго

Російські окупанти сьогодні, 24 липня, масовано обстріляли одну з теплоелектростанції в Україні. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

У відомстві наголосили, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, - йдеться у заяві.

У Міненерго додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якнайшвидше відновити роботу станції.