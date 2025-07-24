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Росія масовано атакувала ТЕС в Україні: що заявили у Міненерго

Четвер 24 липня 2025 11:16
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Росія масовано атакувала ТЕС в Україні: що заявили у Міненерго Фото: Росія атакувала ТЕС в Україні 24 липня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські окупанти сьогодні, 24 липня, масовано обстріляли одну з теплоелектростанції в Україні. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міненерго.

У відомстві наголосили, що атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів.

"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, - йдеться у заяві.

У Міненерго додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якнайшвидше відновити роботу станції.

Комбінована атака РФ 24 липня

Російські окупанти сьогодні атакували Черкаси ракетами зі шрапнеллю. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано два великі осередки руйнувань.

Серед пошкодженої інфраструктури - цивільні об'єкти, зокрема близько 15 багатоповерхових будинків. Поранення отримали семеро людей, серед них - дев’ятирічна дитина.

Також пекельну ніч сьогодні пережила і Одеса. У місті спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що у "відповідь" на пропозицію повністю припинити вогонь РФ запустила вночі більше сотні безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та чотири ракети.

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Міненерго ТЕС Війна в Україні
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