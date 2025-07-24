Російські окупанти сьогодні, 24 липня, атакували Черкаси ракетами зі шрапнеллю. Уламки таких боєприпасів можуть розлітатися на відстань до одного кілометра.

Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За словами Табурця, внаслідок ракетного обстрілу у місті зафіксовано два великі осередки руйнувань. Серед пошкодженої інфраструктури - цивільні об'єкти, зокрема близько 15 багатоповерхових будинків. Поранення отримали семеро людей, серед них - дев’ятирічна дитина.

Голова Черкаської ОВА уточнив, що росіяни використали ракети типу "Іскандер-К", оснащені шрапнеллю. Уламки від них мали значну силу ураження.

"Тобто, це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, становить і до кілометра", - повідомив він.

Фото: росіяни вдарили по Черкасах ракетами зі шрапнеллю (suspilne.media)

Через потужну вибухову хвилю в багатьох будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Частину постраждалих госпіталізували, однак, як зазначає Табурець, загрози їхньому життю немає.

"Всі легкі, троє з них доставлені в лікарню безпосередньо для надання допомоги. Їм нічого не загрожує. Маємо і одну дитину дев’яти років, яка отримала травми від вибитих вікон і дверей", - зазначив Табурець.