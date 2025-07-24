Росіяни вдарили по Черкасах ракетами зі шрапнеллю
Російські окупанти сьогодні, 24 липня, атакували Черкаси ракетами зі шрапнеллю. Уламки таких боєприпасів можуть розлітатися на відстань до одного кілометра.
Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За словами Табурця, внаслідок ракетного обстрілу у місті зафіксовано два великі осередки руйнувань. Серед пошкодженої інфраструктури - цивільні об'єкти, зокрема близько 15 багатоповерхових будинків. Поранення отримали семеро людей, серед них - дев’ятирічна дитина.
Голова Черкаської ОВА уточнив, що росіяни використали ракети типу "Іскандер-К", оснащені шрапнеллю. Уламки від них мали значну силу ураження.
"Тобто, це надзвичайно вражаюча сила від вибуху. Розліт таких уламків, саме такої шрапнелі, становить і до кілометра", - повідомив він.
Фото: росіяни вдарили по Черкасах ракетами зі шрапнеллю (suspilne.media)
Через потужну вибухову хвилю в багатьох будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. Частину постраждалих госпіталізували, однак, як зазначає Табурець, загрози їхньому життю немає.
"Всі легкі, троє з них доставлені в лікарню безпосередньо для надання допомоги. Їм нічого не загрожує. Маємо і одну дитину дев’яти років, яка отримала травми від вибитих вікон і дверей", - зазначив Табурець.
Комбінована атака РФ 24 липня
Вночі, 24 липня, Росія атакувала Черкаси ракетами. У місті було чути вибухи. Сталося кілька пожеж по місту. Місцева влада називала ситуацію контрольованою.
Згодом у національній поліції показали наслідки ворожого обстрілу.
Також сьогодні вночі під ворожим обстрілом знаходились і Одеса. Зокрема, в історичному центрі спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури міста.
Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.
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