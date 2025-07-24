ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что заявили в Минэнерго

Четверг 24 июля 2025 11:16
UA EN RU
Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что заявили в Минэнерго Фото: Россия атаковала ТЭС в Украине 24 июля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупанты сегодня, 24 июля, массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций в Украине. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

В ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

"Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, - говорится в заявлении.

В Минэнерго добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить работу станции.

Комбинированная атака РФ 24 июля

Российские оккупанты сегодня атаковали Черкассы ракетами со шрапнелью. В результате обстрела в городе зафиксировано два больших очага разрушений.

Среди поврежденной инфраструктуры - гражданские объекты, в частности около 15 многоэтажных домов. Ранения получили семь человек, среди них - девятилетний ребенок.

Также адскую ночь сегодня пережила и Одесса. В городе вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.

На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь РФ запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго ТЭС Война в Украине
Новости
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Россияне ударили по "Привозу": чем известен рынок в центре Одессы
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки