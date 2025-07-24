Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что заявили в Минэнерго

Российские оккупанты сегодня, 24 июля, массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций в Украине. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

В ведомстве отметили, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

"Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора. Это очередная попытка запугать украинцев и лишить нас света и тепла, - говорится в заявлении.

В Минэнерго добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить работу станции.