Росія масовано атакувала Полтавську область: пошкоджено підприємство енергетики

Атаки на Полтвську область

В ніч на 19 серпня російські загарбники масовано вдарили по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині. Внаслідок прильотів і падіння уламків, виникли масштабні перебої з електроенергією.

Зокрема, тоді у Лубенському районі без світла залишилися понад 1,4 тисячі побутових абонентів та 119 юридичних осіб.

Рятувальники дві доби ліквідовували пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок російського обстрілу.