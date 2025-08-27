Россия массированно атаковала Полтавскую область: повреждено предприятие энергетики

Сегодня ночью, 27 августа, россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута в Telegram.
"Этой ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе", - говорится в сообщении.
В результате атаки пострадало предприятие энергетического сектора: повреждено административное здание, транспорт и оборудование, а на территории объекта вспыхнули пожары.
Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей.
По состоянию на утро пожары локализованы, электроснабжение полностью восстановлено. Пострадавших нет.
Когут поблагодарил силы ПВО за сбитие большинства вражеских целей, а также спасателей и энергетиков за оперативную работу.
В ночь на 19 августа российские захватчики массированно ударили по объектам нефтепереработки и ГТС на Полтавщине. Вследствие прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией.
В частности, тогда в Лубенском районе без света остались более 1,4 тысячи бытовых абонентов и 119 юридических лиц.
Спасатели двое суток ликвидировали пожар на одном из предприятий, возникший в результате российского обстрела.