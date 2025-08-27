Россия массированно атаковала Полтавскую область: повреждено предприятие энергетики

Атаки на Полтавскую область

В ночь на 19 августа российские захватчики массированно ударили по объектам нефтепереработки и ГТС на Полтавщине. Вследствие прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией.

В частности, тогда в Лубенском районе без света остались более 1,4 тысячи бытовых абонентов и 119 юридических лиц.

Спасатели двое суток ликвидировали пожар на одном из предприятий, возникший в результате российского обстрела.