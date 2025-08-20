ua en ru
На Полтавщині досі гасять пожежу після вчорашнього російського обстрілу (фото)

Середа 20 серпня 2025 11:15
На Полтавщині досі гасять пожежу після вчорашнього російського обстрілу (фото) Фото: На Полтавщині триває ліквідація пожежі на підприємстві після обстрілу РФ. (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Полтавщині триває ліквідація пожежі після масованого обстрілу РФ. У ДСНС показали наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

На Полтавщині рятувальники продовжують ліквідацію масштабної пожежі на одному з підприємств, що виникла внаслідок масованого російського обстрілу.

Займання виникло на кількох окремих локаціях.

Фото: На Полтавщині триває ліквідація пожежі на підприємстві після обстрілу РФ. (t.me/dsns_telegram)

Станом на ранок 20 серпня усі осередки пожежі вдалося локалізувати, проте роботи з ліквідації тривають.

До ліквідації пожежі залучені два пожежні потяги Укрзалізниці, а також місцеві рятувальні підрозділи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Атака на Полтавську область

Вночі росія завдала масштабного удару по Полтавській області, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.

Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, пошкоджені адміністративні будівлі енергетичних підприємств.

У Лубенському районі залишилися без світла понад 1,4 тис. побутових і 119 юридичних абонентів.

Окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук із бомбардувальників Ту-95МС, проте у місті спрацювала система ППО.

