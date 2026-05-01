Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія масовано атакувала Одесу, у місті палають висотки

03:01 01.05.2026 Пт
1 хв
Що відомо про перші наслідки атаки РФ на Одесу?
aimg Едуард Ткач
Фото: наразі всі екстрені служби працюють на місцях (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Росіяни в ніч проти 1 травня росіяни атакували дронами Одесу. Ворог знову вдарив по висоткам, через що сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

"Ворог знову атакував наше місто. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку - там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях", - йдеться у повідомленні.

Лисак додав, наразі всі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня росіяни здійснили аж дві хвилі ударів по Одесі. В результаті цих обстрілів у Приморському районі горіли багатоповерхівки, а дитячий садок зазнав значних пошкоджень. Крім того, у місті було пошкоджено ТРЦ, готель та автомобілі.

Також ми писали, що в ніч на 27 квітня окупанти теж атакували дронами Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали житловий будинок, будівля готелю та автомобілі.

