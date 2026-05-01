Росія масовано атакувала Одесу, у місті палають висотки

Обстріли Одеси

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня росіяни здійснили аж дві хвилі ударів по Одесі. В результаті цих обстрілів у Приморському районі горіли багатоповерхівки, а дитячий садок зазнав значних пошкоджень. Крім того, у місті було пошкоджено ТРЦ, готель та автомобілі.

Також ми писали, що в ніч на 27 квітня окупанти теж атакували дронами Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали житловий будинок, будівля готелю та автомобілі.