Россия массированно атаковала Одессу, в городе горят высотки

Россияне в ночь на 1 мая россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской МВА Сергея Лысака.
"Враг снова атаковал наш город. В результате атаки зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях", - говорится в сообщении.
Лысак добавил, сейчас все экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, в ночь на 30 апреля россияне совершили аж две волны ударов по Одессе. В результате этих обстрелов в Приморском районе горели многоэтажки, а детский сад получил значительные повреждения. Кроме того, в городе были повреждены ТРЦ, отель и автомобили.
Также мы писали, что в ночь на 27 апреля оккупанты тоже атаковали дронами Одессу. В результате обстрела пострадали жилой дом, здание отеля и автомобили.