Росія масовано атакувала Одещину, є загиблий та постраждалий

Обстріл України 25 вересня

Нагадаємо, вночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Зокрема, росіяни вдарили по Києву - безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі на рівні 4 поверху.

Є постраждалий, рух транспорту в частині міста тимчасово обмежили.