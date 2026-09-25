Россия массированно атаковала Одесскую область, есть погибший и пострадавший

Обстрел Украины 25 сентября

Напомним, ночью 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбило большинство из них, но есть попадания.

В частности, россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.

Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.