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Летіло майже 300 дронів та "Бандеролі": як впоралась ППО з нічною атакою РФ

08:22 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Летіло майже 300 дронів та "Бандеролі": як впоралась ППО з нічною атакою РФ Фото: як Україна відбила масовану атаку "Шахедами" (Getty Images)
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Вночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

З 18:00 24 вересня противник застосував безпілотники типу Shahed - зокрема 52 реактивних, а також дрони "Гербер", "Бандероль"/"Дань-Т" та імітатори "Пародія".

Запуски здійснювали з декількох напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово. Частина дронів вилетіла з тимчасово окупованих Донецької області та Автономної Республіки Крим - зокрема з Гвардійського.

У відсічі задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 07:30, вдалося знищити або придушити 267 ворожих безпілотників. Ще на 4 локаціях зафіксували падіння уламків від збитих дронів.

Станом на зараз у повітрі залиються кілька ворожих безпілотників.

Цієї ж ночі росіяни вдарили по Києву - безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі на рівні 4 поверху.

Є щонайменше один постраждалий, рух транспорту на частині вулиць столиці тимчасово обмежили.

Нагадаємо, радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов запевнив, що попри атаки Росії на мережеву інфраструктуру, вся країна без інтернету не залишиться - завдяки розподіленим каналам зв'язку можливі лише локальні перебої.

Водночас він попередив, що вартість інтернет-послуг може зрости через витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури.

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