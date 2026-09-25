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Россия массированно атаковала Одесскую область, есть погибший и пострадавший

09:05 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия массированно атаковала Одесскую область, есть погибший и пострадавший Фото: Россия массированно атаковала Одесскую область (t.me/odeskaODA)
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Российские войска ночью 25 сентября нанесли массированный удар по жилому сектору и почтовой инфраструктуре в Одесской области. Погиб один человек, еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора", - сообщил Кипер.

По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще один - пострадал.

На местах идет ликвидация последствий. Вовлечены все соответствующие службы.

Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)

Обстрел Украины 25 сентября

Напомним, ночью 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбило большинство из них, но есть попадания.

В частности, россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.

Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.

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