Россия массированно атаковала Одесскую область, есть погибший и пострадавший
Российские войска ночью 25 сентября нанесли массированный удар по жилому сектору и почтовой инфраструктуре в Одесской области. Погиб один человек, еще один - пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора", - сообщил Кипер.
По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще один - пострадал.
На местах идет ликвидация последствий. Вовлечены все соответствующие службы.
Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)
Обстрел Украины 25 сентября
Напомним, ночью 25 сентября Россия выпустила по Украине 295 ударных беспилотников. ПВО сбило большинство из них, но есть попадания.
В частности, россияне ударили по Киеву - беспилотник попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе на уровне 4 этажа.
Есть пострадавшее, движение транспорта в части города временно ограничили.