Россия массированно атаковала Одесскую область, есть погибший и пострадавший

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Российские войска ночью 25 сентября нанесли массированный удар по жилому сектору и почтовой инфраструктуре в Одесской области. Погиб один человек, еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора", - сообщил Кипер. По его словам, в результате атаки один человек погиб, еще один - пострадал. На местах идет ликвидация последствий. Вовлечены все соответствующие службы. Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)