Росія масовано атакувала Миколаївщину: пошкоджені порт і підприємство, є поранені

РФ масовано гатила по Миколаївщині

Унаслідок комбінованої атаки Росії є пошкодження у місцевому порті та на підприємстві.

"Під час повітряної атаки Сили оборони знищили більшість ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків", - зазначив Решетілов.

У Миколаєві пошкоджені:

промислове підприємство,

об’єкт портової інфраструктури,

житлові будинки.

Також, за його словами, у Галицинівській громаді унаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджено приватний будинок.

Фото: рятувальники на Миколаївщині ліквідовують наслідки обстрілів РФ 28 липня (facebook.com DSNSMYKOL)

"Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Він перебуває у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", - уточнив чиновник.

Окупанти били по будинках

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про руйнування у приватному секторі та в багатоквартирних будинках.

"Обстежуємо будинки та визначаємо обсяг робіт. Російські агресори продовжують терор мирного населення, атакують житлові квартали, хочуть вбити якнайбільше українців", - зауважив він.

Хто ще постраждав

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, унаслідок атаки РФ постраждали четверо цивільних осіб, розпочато розслідування.

Попередньо встановлено, що ворог застосував:

дві керовані авіаційні бомби,

п’ять крилатих ракет,

два реактивні безпілотні літальні апарати.

Унаслідок російської атаки постраждали четверо цивільних осіб. У прокуратурі уточнили, що, окрім пенсіонера з Миколаївського району, травмовано трьох мешканців Миколаєва - двох чоловіків та жінку.

На окремих об’єктах через атаки РФ виникли пожежі.