Росія масовано атакувала Миколаївщину: пошкоджені порт і підприємство, є поранені

Удень 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Є руйнування та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram, міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича у Telegram та Миколаївської обласної прокуратури у Facebook.
Унаслідок комбінованої атаки Росії є пошкодження у місцевому порті та на підприємстві.
"Під час повітряної атаки Сили оборони знищили більшість ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків", - зазначив Решетілов.
У Миколаєві пошкоджені:
Також, за його словами, у Галицинівській громаді унаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджено приватний будинок.
Фото: рятувальники на Миколаївщині ліквідовують наслідки обстрілів РФ 28 липня (facebook.com DSNSMYKOL)
"Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Він перебуває у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", - уточнив чиновник.
За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про руйнування у приватному секторі та в багатоквартирних будинках.
"Обстежуємо будинки та визначаємо обсяг робіт. Російські агресори продовжують терор мирного населення, атакують житлові квартали, хочуть вбити якнайбільше українців", - зауважив він.
Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, унаслідок атаки РФ постраждали четверо цивільних осіб, розпочато розслідування.
Попередньо встановлено, що ворог застосував:
Унаслідок російської атаки постраждали четверо цивільних осіб. У прокуратурі уточнили, що, окрім пенсіонера з Миколаївського району, травмовано трьох мешканців Миколаєва - двох чоловіків та жінку.
На окремих об’єктах через атаки РФ виникли пожежі.
Нагадаємо, у ніч проти 27 липня Росія атакувала цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Внаслідок удару є загиблий і поранені.
Уранці 20 липня окупанти спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Під удари потрапили двоє місцевих мешканців у селі Прибузьке.