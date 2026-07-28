Россия массированно атаковала Николаевщину: повреждены порт и предприятие, есть раненые

Днем 28 июля Россия била по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. Есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram, городского головы Николаева Александра Сенкевича в Telegram и Николаевской областной прокуратуры в Facebook.
В результате комбинированной атаки России есть повреждения в местном порту и на предприятии.
"Во время воздушной атаки Силы обороны уничтожили большинство вражеских воздушных целей. В то же время зафиксированы отдельные попадания и падения обломков", - отметил Решетилов.
В Николаеве повреждены:
Также, по его словам, в Галициновской громаде в результате падения обломков сбитого дрона поврежден частный дом.
Фото: спасатели в Николаевской области ликвидируют последствия обстрелов РФ 28 июля (facebook.com DSNSMYKOL)
"Пострадал 86-летний мужчина, которого госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - уточнил чиновник.
По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, известно о разрушении в частном секторе и в многоквартирных домах.
"Обследуем дома и определяем объем работ. Российские агрессоры продолжают террор мирного населения, атакуют жилые кварталы, хотят убить больше украинцев", - отметил он.
Как сообщает Николаевская областная прокуратура, в результате атаки РФ пострадали четверо гражданских лиц, начато расследование.
Предварительно установлено, что враг применил:
В результате российской атаки пострадали четверо гражданских лиц. В прокуратуре уточнили, что, кроме пенсионера из Николаевского района, травмированы трое жителей Николаева - двое мужчин и женщина.
На отдельных объектах из-за атак РФ возникли пожары.
Напомним, в ночь на 27 июля Россия атаковала гражданские торговые суда в портах Николаевской области. В результате удара есть погибший и раненые.
Утром 20 июля оккупанты направили ударные беспилотники на Николаев и область. Под удары попали двое местных жителей в селе Прибугское.