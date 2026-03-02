Росія масовано атакувала Кривий Ріг: на підприємстві виникли пожежі

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого росіяни здійснили черговий комбінований удар по Україні. Ворог бив по містах ракетами і дронами.

Зокрема, Кривий Ріг потрапив під боргову атаку. В результаті ворожого обстрілу постраждали близько десятка будинків, причому один будинок був пошкоджений дуже серйозно.

"В результаті атаки за наявною на даний момент інформацією пошкоджено близько 10 житлових будинків, один п'ятиповерховий будинок серйозно - там пробитий дах, дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі, також горів автомобіль, ще одне авто пошкоджено", - поінформували власті.

Також ми писали, що в ніч на 8 січня ворог здійснив комбінований удар по Кривому Рогу. Через ворожий обстріл було пошкоджено 29 багатоповерхівок, до 10 об'єктів бізнесу та автомобілів, а також об'єкт інфраструктури.