Россия массированно атаковала Кривой Рог: на предприятии возникли пожары

Обстрел Кривого Рога

Напомним, в ночь на 26 февраля россияне осуществили очередной комбинированный удар по Украине. Враг бил по городам ракетами и дронами.

В частности, Кривой Рог попал под долговую атаку. В результате вражеского обстрела пострадали около десятка домов, причем один дом был поврежден очень серьезно.

"В результате атаки по имеющейся на данный момент информации повреждено около 10 жилых домов, один пятиэтажный дом серьезно - там пробита крыша, детский сад, пожарная часть, административные здания, также горел автомобиль, еще одно авто повреждено", - проинформировали власти.

Также мы писали, что в ночь на 8 января враг совершил комбинированный удар по Кривому Рогу. Из-за вражеского обстрела было повреждено 29 многоэтажек, до 10 объектов бизнеса и автомобилей, а также объект инфраструктуры.