Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Ввечері 17 лютого російські терористи запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші БпЛА почали залітати в напрямку України близько 21:00. Згодом їх побільшало.
За даними військових, станом на 23:05 ворожі дрони рухалися:
За даними моніторингових груп, на даний момент у повітряному просторі України перебувають до 50 ворожих БпЛА.
З них у напрямку Київської області рухаються близько 25 БпЛА.
Станом на 23:22 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Внаслідок атаки дронів у Києві о 22:09 було оголошено повітряну тривогу, а згодом у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксоване падіння уламків, сталося загоряння на території підприємства й автомобілів.
Вранці 17 лютого російські загарбники атакували FPV-дроном рятувальників, які везли воду в місто Костянтинівка Донецької області. Після того, як на місце інциденту прибула евакуаційна група, агресор завдав повторного удару.
Днями армія РФ атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула людина.
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