Росія масовано атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Повітряні атаки РФ

Внаслідок атаки дронів у Києві о 22:09 було оголошено повітряну тривогу, а згодом у місті пролунали вибухи. В одному з районів зафіксоване падіння уламків, сталося загоряння на території підприємства й автомобілів.

Вранці 17 лютого російські загарбники атакували FPV-дроном рятувальників, які везли воду в місто Костянтинівка Донецької області. Після того, як на місце інциденту прибула евакуаційна група, агресор завдав повторного удару.

Днями армія РФ атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинула людина.

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