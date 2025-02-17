Россия массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки РФ

В результате атаки дронов в Киеве в 22:09 была объявлена воздушная тревога, а затем в городе прогремели взрывы. В одном из районов зафиксировано падение обломков, произошло возгорание на территории предприятия и автомобилей.

Утром 17 февраля российские захватчики атаковали FPV-дроном спасателей, которые везли воду в город Константиновка Донецкой области. После того, как на место инцидента прибыла эвакуационная группа, агрессор нанес повторный удар.

На днях армия РФ атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате удара погиб человек.

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