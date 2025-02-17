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Россия массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина под масштабной атакой ударных дронов РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 17 февраля российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые БпЛА начали залетать в направлении Украины около 21:00. Впоследствии их стало больше.

По данным военных, по состоянию на 23:05 вражеские дроны двигались:

  • новые группы в Херсонской области в направлении Николаевской области;
  • в Днепропетровской области преимущественно западным курсом;
  • в Днепропетровской области в направлении Павлограда с юга;
  • из Харьковской области в направлении Днепропетровской и Полтавской областей;
  • на юго-востоке Сумской в направлении Полтавской области;
  • на севере Сумской области юго-западным курсом через Черниговскую область;
  • в Тульчинском районе (Винницкая область), курс западный.

По данным мониторинговых групп, в настоящий момент в воздушном пространстве Украины находятся до 50 вражеских БпЛА.

Из них в направлении Киевской области движутся около 25 БпЛА.

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки РФ

В результате атаки дронов в Киеве в 22:09 была объявлена воздушная тревога, а затем в городе прогремели взрывы. В одном из районов зафиксировано падение обломков, произошло возгорание на территории предприятия и автомобилей.

Утром 17 февраля российские захватчики атаковали FPV-дроном спасателей, которые везли воду в город Константиновка Донецкой области. После того, как на место инцидента прибыла эвакуационная группа, агрессор нанес повторный удар.

На днях армия РФ атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате удара погиб человек.

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Атака дронов