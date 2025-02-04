РФ вдарила по вантажівці у Дніпропетровській області, є загиблий (фото)

Російська армія ввечері вівторка, 4 лютого, атакувала дроном вантажівку у Дніпропетровській області. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, в результаті атаки дрона одна людина загинула, ще одна травмована.

"Сьогодні ввечері на автошляху поблизу села у Синельниківському районі внаслідок влучання дрона сталося займання вантажного автомобіля. На місці події загинув чоловік, який перебував в автомобілі", - повідомили в ДСНС.

Також відомо про ще одного постраждалого, якого було госпіталізовано в лікарню.

Фото: наслідки атаки у Дніпропетровській області (t.me/dsns_telegram)

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі російська армія запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

Також росіяни обстріляли Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.

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