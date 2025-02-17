Россия массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Из них в направлении Киевской области движутся около 25 БпЛА.

По данным мониторинговых групп, в настоящий момент в воздушном пространстве Украины находятся до 50 вражеских БпЛА.

По данным военных, по состоянию на 23:05 вражеские дроны двигались:

Первые БпЛА начали залетать в направлении Украины около 21:00. Впоследствии их стало больше.

Воздушные атаки РФ

В результате атаки дронов в Киеве в 22:09 была объявлена воздушная тревога, а затем в городе прогремели взрывы. В одном из районов зафиксировано падение обломков, произошло возгорание на территории предприятия и автомобилей.

Утром 17 февраля российские захватчики атаковали FPV-дроном спасателей, которые везли воду в город Константиновка Донецкой области. После того, как на место инцидента прибыла эвакуационная группа, агрессор нанес повторный удар.

На днях армия РФ атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате удара погиб человек.

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