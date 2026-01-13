UA

Росія масовано атакує Україну дронами, є загроза балістики: що відомо

Фото: у повітряному просторі України кілька десятків дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти зранку, 13 січня, продовжують масовано атакувати Україну дронами. Окрім того, для низки областей вчергове є загроза застосування балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 05:31 у повітряному просторі України знаходилось близько 30 ворожих дронів росіян. Основна маса - у Чернігівській та Сумській областях.

Також в той момент у Повітряних силах попередили, що до нашої країни заходять нові групи безпілотників - вони летять з Брянської та Курської областей.

Майже через півгодини військові оновили дані, зазначивши, що близько десяти дронів зафіксовано на півночі Київської області. Вони перетнули водосховище і рухаються у бік Житомирської області.

Решта ж безпілотників курсують по всій Чернігівській та в центрі Сумської областей.

Рівно о шостій ранку до України залетіли ще нові групи дронів із Куршини та увійшли в Сумську область.

Паралельно з цим у Повітряних силах написали про загрозу балістики для Миколаївської, Херсонської та східних областей України.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...

Російська Федерація Війна в Україні Дрони