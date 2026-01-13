RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия массированно атакует Украину дронами, есть угроза баллистики: что известно

Фото: в воздушном пространстве Украины несколько десятков дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты утром, 13 января, продолжают массированно атаковать Украину дронами. Кроме того, для ряда областей в очередной раз есть угроза применения баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 05:31 в воздушном пространстве Украины находилось около 30 вражеских дронов россиян. Основная масса - в Черниговской и Сумской областях.

Также в тот момент в Воздушных силах предупредили, что в нашу страну заходят новые группы беспилотников - они летят из Брянской и Курской областей.

Почти через полчаса военные обновили данные, отметив, что около десяти дронов зафиксировано на севере Киевской области. Они пересекли водохранилище и движутся в сторону Житомирской области.

Остальные же беспилотники курсируют по всей Черниговской и в центре Сумской областей.

Ровно в шесть утра в Украину залетели еще новые группы дронов из Куршины и вошли в Сумскую область.

Параллельно с этим в Воздушных силах написали об угрозе баллистики для Николаевской, Херсонской и восточных областей Украины.

Обновлено в 07:04

"По состоянию на 7.00 в воздухе около 30 вражеских ударных БпЛА в Сумской, Черниговской и Киевской областях", - сообщили военные.

Обновлено в 07:22

Воздушные силы предупредили скоростную цель на Сумщине, после чего было зафиксировано еще несколько ракет.

"Ракеты в Сумской и Полтавской обл. Курс на запад", - добавили потом военные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:05 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Массированный обстрел Украины 13 января

Напомним, что в ночь на 13 января россияне в очередной раз осуществили комбинированный удар по Украине, применив дроны и баллистические ракеты.

В частности, за эту ночь в Киеве и областях трижды объявляли сигнал воздушной тревоги. Первые два раза - из-за угрозы баллистики, третий (в частности в Киеве) - уже из-за дронов.

После первого сигнала тревоги Россия атаковала пригород Харькова. По данным местных властей, на месте атаки был пожар и фиксировались другие последствия.

Позже, уже после 01:00, в столице прозвучал повторный сигнал тревоги. Военные сразу зафиксировали в направлении Киева баллистику, после чего в городе было слышно несколько взрывов.

О последствиях пока неизвестно, но в момент ударов в Киеве были перебои со светом, а в сети писали, что Ирпень, Буча и Гостомель (Киевская область) почти полностью обесточены.

Кроме того, все это время в воздушном пространстве Украины фиксировали дроны. После двух ночи мэр Харькова Игорь Терехов написал, что вражеский "Шахед" попал в детский санаторий, в результате чего начался пожар.

Также отметим, что согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, ночью под ударом беспилотников оказалась Одесса. Есть ли какие-то последствия, пока неизвестно.

Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони