ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Суббота 17 января 2026 01:28
UA EN RU
Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов Фото: частота фиксации дронов увеличилась (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 17 января в очередной раз массированно атакуют Украину дронами. В ряде регионов очень часто фиксируются беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, российские дроны фиксировались в течение всего вечера, 16 января. Однако с наступлением новых суток частота обновлений по фиксации стала больше.

Так, за последние полтора часа беспилотники россиян были зафиксированы в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и даже Киевской областях.

В частности, по состоянию на 01:20 военные проинформировали о дронах:

  • на севере Киевской области, курсом на Бровары и в районе Чернобыля в направлении Житомирской области;
  • на западе Черниговской области, курсом на Киевское водохранилище.

Еще через некоторое время снова будет фиксация дронов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также по меньшей мере один дрон летит на Киев. В Воздушных силах ВСУ призвали людей быть в укрытиях, если будет объявлена тревога.

Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Обновлено в 01:33

В столице на фоне фиксации дронов все же объявили тревогу.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - сообщили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:28 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Россия массированно атакует Украину дронами: где угроза ударов

Угроза обстрела

Напомним, в пятницу вечером президент Владимир Зеленский предупредил, что по данным украинской разведки, Россия готовится к нанесению новых массированных ударов по Украине.

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, системах, которые так необходимы нам", - сказал президент.

Также отметим, что вечером того же дня в Украине дважды за час объявляли масштабную тревогу из-за взлета российских МиГ-31К.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа