Росія масовано атакує українські АЗС, є поранені (фото)
Росія почала частіше бити по українських АЗС. За останню добу зафіксовані "прильоти" по заправках одразу у декількох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої влади.
Зокрема, ворог вдарив по АЗС у Запорізькій області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Він показав наслідки влучань по заправці.
Фото: наслідки влучань по АЗС (ivan_fedorov_zp/42624)
"Жінка поранена - росіяни продовжують атаки на Запоріжжя Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранень. Інший БпЛА спричинив пожежу. Тривога триває, перебувайте у безпечних місцях", - згодом додав Федоров.
Росіяни вдарили також по автозаправці у Сумах. За словами ачальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, унаслідок атаки поранено четверо людей.
Фото: наслідки ударів по АЗС у Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
"Госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо, у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу без ушпиталення", - йдеться у повідомленні.
За його словами, росіяни вже рік цілеспрямовано б'ють по АЗС, щоб ускладнити життя громадам та логістику.
Така ж ситуація - на Дніпропетровщині. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог також влучив по АЗС.
"На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені АЗС", - сказав він.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що уночі Росія атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти". Зафіксовано влучання балістичної ракети та ворожих дронів.
Водночас "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю стало менше. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що прольоти ворожих дронів стали рідшими, проте ворог все одно не відмовився від свого маршруту через північний кордон.