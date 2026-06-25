Россия массированно атакует украинские АЗС, есть раненые (фото)

Россия стала чаще бить по украинским АЗС. За последние сутки зафиксированы "прилеты" по заправкам сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных властей.

В частности, враг ударил по АЗС в Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он показал последствия попаданий по заправке.

Фото: последствия ударов по АЗС (ivan_fedorov_zp/42624)

"Женщина ранена - россияне продолжают атаки на Запорожье Из-за удара вражеского беспилотника одна женщина получила ранения. Другой БпЛА вызвал пожар. Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах", - впоследствии добавил Федоров.

Россияне также ударили по автозаправке в Сумах. По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в результате атаки ранены четыре человека.

Фото: последствия ударов по АЗС в Сумах ( t.me/hryhorov_oleg)

"Госпитализировали двух работников АЗС. Предварительно, у них нетяжелые повреждения. Также пострадали супруги, которые находились рядом с местом удара. Им оказали помощь без госпиталя", - говорится в сообщении.

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По его словам, россияне уже год целенаправленно бьют по АЗС, чтобы усложнить жизнь общинам и логистике.

Такая же ситуация - на Днепропетровщине. По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, враг также попал по АЗС.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам. Изувечены АЗС", - сказал он.