ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массированно атакует украинские АЗС, есть раненые (фото)

10:10 25.06.2026 Чт
2 мин
Зачем Россия начала бить по украинским АЗС?
aimg Елена Чупровская
Россия массированно атакует украинские АЗС, есть раненые (фото) Фото: последствия ударов по АЗС в Сумах показали в ГСЧС (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия стала чаще бить по украинским АЗС. За последние сутки зафиксированы "прилеты" по заправкам сразу в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных властей.

В частности, враг ударил по АЗС в Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Он показал последствия попаданий по заправке.

Россия массированно атакует украинские АЗС, есть раненые (фото)Фото: последствия ударов по АЗС (ivan_fedorov_zp/42624)

"Женщина ранена - россияне продолжают атаки на Запорожье Из-за удара вражеского беспилотника одна женщина получила ранения. Другой БпЛА вызвал пожар. Тревога продолжается, находитесь в безопасных местах", - впоследствии добавил Федоров.

Россияне также ударили по автозаправке в Сумах. По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в результате атаки ранены четыре человека.

Россия массированно атакует украинские АЗС, есть раненые (фото) Фото: последствия ударов по АЗС в Сумах ( t.me/hryhorov_oleg)

"Госпитализировали двух работников АЗС. Предварительно, у них нетяжелые повреждения. Также пострадали супруги, которые находились рядом с местом удара. Им оказали помощь без госпиталя", - говорится в сообщении.

Читайте таккже: В Беларуси заметили изменения после ультиматума Зеленского для Лукашенко

По его словам, россияне уже год целенаправленно бьют по АЗС, чтобы усложнить жизнь общинам и логистике.

Такая же ситуация - на Днепропетровщине. По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, враг также попал по АЗС.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам. Изувечены АЗС", - сказал он.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что ночью Россия атаковала Украину дронами и баллистикой, есть "прилеты". Зафиксировано попадание баллистической ракеты и вражеских дронов.

В то же время "Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что пролеты вражеских дронов стали реже, однако враг все равно не отказался от своего маршрута из-за северной границы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Война в Украине Ракеты Атака дронов Ракетная атака
Новости
В части Киева ввели экстренные отключения света
В части Киева ввели экстренные отключения света
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"