РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти": що відомо про нічну атаку

Вночі Росія підняла у повітря цілий рій ударних безпілотників і ракету. Українська протиповітряна оборона перехопила більшість із них, але частина все ж дісталася цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України .

Зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних безпілотників у семи різних місцях. Ще в дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей. Атака триває.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 83 ворожих безпілотники.

Безпілотники летіли з території Росії - з Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Криму та Донеччини.

У ніч на 25 червня Росія атакувала Україну з кількох напрямків одночасно. Зокрема, це були:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня заявив, що з 22 червня ретранслятори для наведення "Шахедів" на території Білорусі перестали працювати. Чи демонтували їх - поки невідомо.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський доручив розвідці та армії діяти на випередження і бити по об'єктах, які Росія використовує для ескалації війни.