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РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти": що відомо про нічну атаку

09:21 25.06.2026 Чт
2 хв
Скільки дронів долетіли до цілей?
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти": що відомо про нічну атаку Фото: РФ атакувала Україну з шести напрямків одночасно (Getty Images)
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Вночі Росія підняла у повітря цілий рій ударних безпілотників і ракету. Українська протиповітряна оборона перехопила більшість із них, але частина все ж дісталася цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Що летіло і звідки

У ніч на 25 червня Росія атакувала Україну з кількох напрямків одночасно. Зокрема, це були:

  • ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" - разом 90 одиниць, у тому числі реактивні;
  • дрони-імітатори типу "Пародія" - для відволікання уваги ППО;
  • балістична ракета "Іскандер-М", запущена з тимчасово окупованого Криму.
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Безпілотники летіли з території Росії - з Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Криму та Донеччини.

РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є &quot;прильоти&quot;: що відомо про нічну атаку

Фото: у Повітряних силах назвали наслідки нічної атаки РФ (@kpszsu)

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 83 ворожих безпілотники.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних безпілотників у семи різних місцях. Ще в дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей. Атака триває.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня заявив, що з 22 червня ретранслятори для наведення "Шахедів" на території Білорусі перестали працювати. Чи демонтували їх - поки невідомо.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський доручив розвідці та армії діяти на випередження і бити по об'єктах, які Росія використовує для ескалації війни.

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ППО Повітряні сили України искандеры Атака дронів
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