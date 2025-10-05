UA UA EN RU
Росія маскує невдалий літній наступ ударами по населенню, - Каллас

Брюссель, Неділя 05 жовтня 2025 15:57
Росія маскує невдалий літній наступ ударами по населенню, - Каллас Фото: висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост очільниці європейської дипломатії Каї Каллас в Х.

За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.

"Росія не зупиниться, доки її не примусять", - заявила Каллас.

Масований обстріл 5 жовтня

У ніч на суботу, 5 жовтня, російські окупанти здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні. РФ застосувала дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарили 90 ударними дронами, а згодом ракетами. Влучання від ворожого обстрілу зафіксовані також в Дрогобицькому та Шепетівському районах.

Також Росія вночі завдала масованого удару по об’єктах газової інфраструктури України. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування цивільних об’єктів, які забезпечують українців газом у сезон опалення.

Детально про наслідки комбінованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

