Россия маскирует неудачное летнее наступление ударами по населению, - Каллас

Брюссель , Воскресенье 05 октября 2025 15:57
UA EN RU
Россия маскирует неудачное летнее наступление ударами по населению, - Каллас Фото: Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы европейской дипломатии Каи Каллас в Х.

По ее словам, ЕС продолжает поддерживать Украину: дорабатывает следующий пакет санкций, обеспечивает финансирование, предоставляет оружие.

"Россия не остановится, пока ее не заставят", - заявила Каллас.

Массированный обстрел 5 октября

В ночь на субботу, 5 октября, российские оккупанты совершили масштабную комбинированную атаку по Украине. РФ применила дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили 90 ударными дронами, а затем ракетами. Попадания от вражеского обстрела зафиксированы также в Дрогобычском и Шепетовском районах.

Также Россия ночью нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Украина Атака дронов
