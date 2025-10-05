Россия маскирует неудачное летнее наступление ударами по населению, - Каллас

Россия маскирует свое неудачное летнее наступление террористическими атаками на украинское гражданское население и инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы европейской дипломатии Каи Каллас в Х .

"Россия не остановится, пока ее не заставят", - заявила Каллас.

Массированный обстрел 5 октября

В ночь на субботу, 5 октября, российские оккупанты совершили масштабную комбинированную атаку по Украине. РФ применила дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили 90 ударными дронами, а затем ракетами. Попадания от вражеского обстрела зафиксированы также в Дрогобычском и Шепетовском районах.

Также Россия ночью нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.