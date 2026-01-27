Росія має відповісти за руйнування енергетики та злочини проти цивільних, - Мельник
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки заявив, що справедливий мир для України неможливий без притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
У понеділок, 26 січня, Рада Безпеки ООН провела відкриті дебати щодо зміцнення верховенства права для забезпечення міжнародного миру та безпеки, у яких взяла участь українська делегація.
Постпред України в ООН наголосив, що, як доводить історія, "справедливість і відповідальність не є перешкодою для миру, а навпаки - його основою".
Мельник нагадав, що Нюрнберзький та інші міжнародні трибунали показали: правосуддя допомагає припинити насильство і сприяє довготривалому миру.
Дипломат підкреслив, що російське вторгнення в Україну супроводжується численними звірствами проти цивільного населення на окупованих територіях. Масові вбивства, зокрема в Бучі, примусові депортації, тортури та сексуальне насильство є частиною цілеспрямованої схеми і явно кваліфікуються як злочини проти людяності.
Мельник також звернув увагу на цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі України.
За його словами, дії Росії залишили мільйони цивільних осіб без електроенергії, опалення та водопостачання, зануривши цілі міста в холод і темряву. Він зауважив, що у світовій історії мало подібних масштабних атак, спрямованих саме на страждання мирного населення.
Постійний представник України при ООН наголосив, що всі винні в агресії, воєнних злочинах та злочинах проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності. "Не може бути вибіркового правосуддя або імунітету", - додав він.
Удари РФ по енергосистемі України
Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська здійснили удари по Києву за допомогою дронів та ракет. Внаслідок атак у п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель.
Наразі у місті цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, а додаткові намети для обігріву розгорнуті прямо у дворах багатоповерхових будинків.
Інститут вивчення війни (ISW) писав, що посилена кампанія далекобійних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України має на меті розділити енергосистему країни на окремі "енергетичні острови", відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії.
Про запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері в Україні стало відомо 13 січня. Причиною такого кроку стали серйозні проблеми з електропостачанням на тлі сильних морозів.
Президент Володимир Зеленський також заявляв про можливість пом’якшення комендантської години, наголосивши, що це рішення стосуватиметься не всієї країни.
Водночас уряд ухвалив рішення віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти їх відключенню від електроенергії.