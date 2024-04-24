Росія має план щодо зриву Глобального саміту миру, - Зеленський

"У нас є точна інформація від розвідки - конкретні дані, - що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - заявив президент.

Зеленський додав, що сьогодні усі зацікавлені у тому, аби примусити Росію до миру й поваги до міжнародного права, а Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права.

Глобальний саміт миру

Вперше "формула миру" була озвучена Зеленським ще в листопаді 2022 року. Вона повинна сприяти завершенню російського повномасштабного вторгнення й не тільки.

Вже в січні 2024 Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого й планують обговорити "формулу". Очікується що саміт пройде з 15 по 16 червня.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, Російську Федерацію також можуть запросити на саміт, втім, вже на другий.

Також окремі ЗМІ повідомляють, що серед учасників конференції може бути й голова Білого дому Джо Байден.