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У России есть план по срыву Глобального саммита мира, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным разведки, у Российской Федерации есть конкретный план по срыву Глобального саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине.

"У нас есть точная информация от разведки - конкретные данные, - что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира", - заявил президент. 

Зеленский добавил, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению к международному праву, а Глобальный саммит мира в Швейцарии даст шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.

Глобальный саммит мира

Впервые "формула мира" была озвучена Зеленским еще в ноябре 2022 года. Она должна способствовать завершению российского полномасштабного вторжения и не только.

Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира во время которого и планируют обсудить "формулу". Ожидается, что саммит пройдет с 15 по 16 июня.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Российскую Федерацию также могут пригласить на саммит, впрочем, уже на второй.

Также некоторые СМИ сообщают, что среди участников конференции может быть и глава Белого дома Джо Байден.

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