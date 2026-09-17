Росія має новий план щодо Сумської області, - ISW

Американські аналітики посилаються на джерело, яке пов'язане з російським угрупованням військ "Північ". За його даними, на окремих ділянках російських військових можуть замінити північнокорейські підрозділи.

Також інсайдер розповів, що окремі північнокорейські офіцери вже діяли поблизу міжнародного кордону, де нібито отримували бойовий досвід і проводили розвідку.

Що важливо розуміти, солдати КНДР уже тривалий час перебувають у російському тилу в Курській області.

З огляду на це джерело припускає, що північнокорейські військові можуть замінити російські підрозділи, які зараз діють на Сумському або Харківському напрямках. Це потенційно може призвести до їхнього входження на територію України.

Водночас наразі ISW не фіксує ознак присутності північнокорейських військових на території України. Якщо таке розгортання відбудеться, воно означатиме подальше розширення участі Північної Кореї у війні проти України.

Окремо повідомляється про можливе переміщення російських військ у район Сум. За даними того ж джерела, російське командування може перекинути два батальйони 1-го мотострілецького полку ПКС РФ до села Рясне, що розташоване на південний схід від Сум.

ISW раніше фіксував підрозділи цього полку на різних ділянках фронту на півночі України.