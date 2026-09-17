У России есть новый план по Сумской области, - ISW

Американские аналитики ссылаются на источник, связанный с российской группировкой войск "Север". По его данным, на отдельных участках российских военных могут заменить северокорейские подразделения.

Также источник рассказал, что отдельные северокорейские офицеры уже действовали у международной границы, где якобы получали боевой опыт и проводили разведку.

Что важно понимать: солдаты КНДР уже долгое время находятся в российском тылу в Курской области.

Ссылаясь на этот источник, аналитики предполагают, что северокорейские военные могут заменить российские подразделения, которые сейчас действуют на Сумском или Харьковском направлениях. Это может привести к их вхождению на территорию Украины.

В то же время ISW пока не фиксирует признаков присутствия северокорейских военных на территории Украины. Если такое развертывание произойдет, оно будет означать дальнейшее расширение участия Северной Кореи в войне против Украины.

Отдельно сообщается о возможном перемещении российских войск в район Сум. По данным того же источника, российское командование может перебросить два батальона 1-го мотострелкового полка ПКС РФ в село Рясное, расположенное к юго-востоку от Сум.

ISW ранее фиксировал подразделения этого полка на разных участках фронта на севере Украины.